В Курской области проходит акция против наркотиков

На территории Курской области с 17 по 28 октября 2022 года проходит второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Целью акции является привлечение внимания общественности к противодействию незаконному обороту наркотиков, оказание квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.Не оставайтесь равнодушными, сообщайте о надписях, рекламирующих наркосодержащие средства и работу по их распространению.Для этого достаточно отправить сообщение на номер 8 (920) 717-90-60.Также можно подать обращение в адрес УМВД России по Курской области — 46.мвд.рф (раздел «Прием обращений») и сообщить о незаконных надписях — chistyigorod46@yandex.ru.Передать информацию о распространителях наркотиков можно по телефону дежурной части УМВД России по Курской области: 36-82-65, с мобильного −112.