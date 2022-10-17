Курчатов занял второе место на Всероссийском конкурсе
По итогам Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2022 году город Курчатов Курской области занял второе место.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
«Внедрение платформы «Умный Курчатов» ориентировано на повышение эффективности работы муниципалитета, вовлечение жителей в обсуждение вопросов развития города.
Победа в конкурсе позволит направить дополнительные средства на развитие муниципалитета, в том числе создание комфортной цифровой городской среды», – отметила заместитель губернатора Курской области Оксана Крутько.
Кроме того, Курчатов занял третье место в номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами». Денежная премия – 27 млн рублей. По решению конкурсной комиссии торжественная церемония награждения победителей состоится в День местного самоуправления, 21 апреля 2023 года.