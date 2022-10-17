  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Город на Новый год украсят прошлогодней новогодней атрибутикой

Тема подготовки к предстоящему Новому году сегодня также обсуждалась на оперативном совещании в Доме Советов.
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"

Читайте также

Как пишет «Телекомпания «ТАКТ» - в ближайшее время состоится заседание, где будут обсуждаться вопросы подготовки к предстоящему празднику. Глава региона подчеркнул, что больших приготовлений и широких празднований не будет. Областной центр и райцентры украсят прошлогодней новогодней атрибутикой, фейерверка также не планируется.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Впервые Курск подключился к акции по борьбе с инсультом

Курская область откажется от массовых мероприятий в Новый год

В Курской области проводят обучение оказанию первой медицинской помощи

Город на Новый год украсят прошлогодней новогодней атрибутикой

Курчатов занял второе место на Всероссийском конкурсе

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске