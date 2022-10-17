Город на Новый год украсят прошлогодней новогодней атрибутикой
Тема подготовки к предстоящему Новому году сегодня также обсуждалась на оперативном совещании в Доме Советов.
Фото с официального сайта "Телекомпании "ТАКТ"
«Телекомпания «ТАКТ» - в ближайшее время состоится заседание, где будут обсуждаться вопросы подготовки к предстоящему празднику. Глава региона подчеркнул, что больших приготовлений и широких празднований не будет. Областной центр и райцентры украсят прошлогодней новогодней атрибутикой, фейерверка также не планируется.Как пишет