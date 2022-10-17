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Лента новостей / В регионе

В Курской области проводят обучение оказанию первой медицинской помощи

На базе учебно-методического центра ГО и ЧС Курской области проводят обучение оказанию первой медицинской помощи и защите в случаях чрезвычайной ситуации и обстрелов.

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Председатель комитета региональной безопасности Михаил Горбунов сообщил, что  организованы дополнительные группы, записаться в которые может любой желающий.

В муниципалитетах в ближайшее время такая работа будет организована ответственными за гражданскую оборону в учебно-консультационных пунктах. Кроме того, рассматривают возможность в районах использовать материальную базу ФАПов для обучения населения вопросам оказания первой медицинской помощи.

Получить информацию и записаться в группы для обучения можно в учебно-методическом центре ГО и ЧС Курской области по телефону: 8(4712) 22-74-87.
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