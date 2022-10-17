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Курская область откажется от массовых мероприятий в Новый год

В своем телеграмм канале губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал как пройдут новогодние праздники.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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«Как в Курской области встретим Новый год? С коллегами приняли решение отказаться от массовых мероприятий, фейерверков и праздничных новогодних гуляний. Не время для этого.

Тем не менее, полностью лишать курян, и в первую очередь детей, праздника не будем. В Курске игровые программы и сказочные представления пройдут в разных округах и учреждениях культуры и образования. Город украсим инсталляциями и декорациями закупленными ранее. Сохраним бюджет на другие цели.

На Театральной площади пройдет традиционная ярмарка, организуем места активного отдыха и приёмную Деда Мороза. На Красной площади устроим прогулочную зону «Красный лес» — композицию из елей, плавно переходящую в елочный базар.
В других городах и районах области празднование будет организовано аналогичным образом».
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