Курская область откажется от массовых мероприятий в Новый год

В своем телеграмм канале губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал как пройдут новогодние праздники.

«Как в Курской области встретим Новый год? С коллегами приняли решение отказаться от массовых мероприятий, фейерверков и праздничных новогодних гуляний. Не время для этого.Тем не менее, полностью лишать курян, и в первую очередь детей, праздника не будем. В Курске игровые программы и сказочные представления пройдут в разных округах и учреждениях культуры и образования. Город украсим инсталляциями и декорациями закупленными ранее. Сохраним бюджет на другие цели.На Театральной площади пройдет традиционная ярмарка, организуем места активного отдыха и приёмную Деда Мороза. На Красной площади устроим прогулочную зону «Красный лес» — композицию из елей, плавно переходящую в елочный базар.В других городах и районах области празднование будет организовано аналогичным образом».