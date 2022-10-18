Впервые Курск подключился к акции по борьбе с инсультом

В преддверии Всемирного дня борьбы с инсультом стартовала всероссийская онлайн-эстафета информирования «Мозг4,5».

Целью акции является информирование людей о симптомах инсульта и необходимых мерах реагирования в случае его возникновения. Впервые к акции подключился Курск.19 октября в рамках проведения всероссийской онлайн-эстафеты Курск посетит руководитель проекта в сфере укрепления общественного здоровья «ИНФОЗОЖ» И Сун Чер, специалист в области медиации, врач-невролог, коуч высших руководителей. Он даст старт акции, проведет обучающий семинар для преподавателей, студентов и волонтёров Курска.29 октября, во Всемирный день борьбы с инсультом, состоятся всероссийская онлайн-эстафета, круглый стол с участием представителей городских структур, руководителей проектов, медицинского сообщества и студентов.