В Курске демонтируют остановочный павильон

В управлении развития предпринимательства рассказали, что работа по выявлению незаконно размещенных нестационарных торговых объектов на территории города ведется на постоянной основе.

Информация о незаконных торговых объектах направляют в окружные администрации. Сносить незаконно установленные объекты предприниматели могут самостоятельно на добровольной основе или принудительно по решению судебных органов.Однако не всегда предприниматели готовы провести эти работы. Сегодня на остановке «Филармония» силами администрации Центрального округа демонтирован заброшенный торговый объект.В ближайшее время меры будут приняты в отношении сезонного объекта по продаже молочных коктейлей в сквере «Триумф» на ул. Карла Маркса.