Жители Курской области получили возможность подать документы в суды через МФЦ
Многофункциональные центры Курской области получили возможность предоставлять заявителям бесплатный доступ к государственной автоматизированной системе «Правосудие».
Данный проект по подключению к системе МФЦ реализует Минэкономразвития совместно с Судебным департаментом при Верховном суде РФ. Благодаря проекту куряне могут подавать исковые заявления, жалобы и ходатайства в суды в электронном виде самостоятельно в точках доступа услуг в любом филиале МФЦ.
Уведомление от суда о получении поданных документов поступит пользователю в личный кабинет. В уведомлении также может указываться номер соответствующего судебного дела.