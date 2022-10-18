Жители Курской области получили возможность подать документы в суды через МФЦ

Многофункциональные центры Курской области получили возможность предоставлять заявителям бесплатный доступ к государственной автоматизированной системе «Правосудие».

ГАС «Правосудие» это информационная система судебного делопроизводства в России, которой пользуются представители судебной власти и граждане для подачи заявлений в суд.Данный проект по подключению к системе МФЦ реализует Минэкономразвития совместно с Судебным департаментом при Верховном суде РФ. Благодаря проекту куряне могут подавать исковые заявления, жалобы и ходатайства в суды в электронном виде самостоятельно в точках доступа услуг в любом филиале МФЦ.Уведомление от суда о получении поданных документов поступит пользователю в личный кабинет. В уведомлении также может указываться номер соответствующего судебного дела.