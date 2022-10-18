  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Жители Курской области получили возможность подать документы в суды через МФЦ

Многофункциональные центры Курской области получили возможность предоставлять заявителям бесплатный доступ к государственной автоматизированной системе «Правосудие».

Читайте также

ГАС «Правосудие» это информационная система судебного делопроизводства в России, которой пользуются представители судебной власти и граждане для подачи заявлений в суд.

Данный проект по подключению к системе МФЦ реализует Минэкономразвития совместно с Судебным департаментом при Верховном суде РФ. Благодаря проекту куряне могут подавать исковые заявления, жалобы и ходатайства в суды в электронном виде самостоятельно в точках доступа услуг в любом филиале МФЦ.

Уведомление от суда о получении поданных документов поступит пользователю в личный кабинет. В уведомлении также может указываться номер соответствующего судебного дела.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске демонтируют лотки и киоски

Ограничение движения

В Курске возводят поликлинику для областного противотуберкулезного диспансера

В Курске демонтируют остановочный павильон

Впервые Курск подключился к акции по борьбе с инсультом

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске