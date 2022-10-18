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В Курске возводят поликлинику для областного противотуберкулезного диспансера

В Курске на улице 3-й Пушкарной возводят поликлинику для областного противотуберкулезного диспансера.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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В региональном комитете строительства сообщают, что поликлинника рассчитана на 250 посещений в смену.
Строительство ведется за счет бюджета Курской области.

Работы идут по графику. Уже выполнено армирование и бетонирование стен, монтаж колонн, устройство монолитного перекрытия, на первом этаже - монтаж колонн и устройство монолитного перекрытия. Два последних типа работ ведутся в настоящее время на втором этаже. Начата кирпичная кладка стен.

Завершить возведение поликлиники планируется к концу 2024 года.
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