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Ограничение движения

В связи с проведением Курскводоканалом аварийно-ремонтных работ на сети канализаций на некоторых участках автомобильных дорог временно ограничат движение.

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Так, с 09:00 20 октября до 21:00 01 ноября временно будет прекращено движение транспортных средств на участке улицы Энгельса по крайней правой полосе в районе дома № 171, а также по дублёру улицы Энгельса в районе дома № 148.

Временное ограничение на движение транспорта вводится с 09:00 20 октября до 21:00 20 ноября на участке улицы Ендовищенской от улицы Урицкого до дома № 5 по улице Береговой.

Помимо этого, временно будет прекращено движение автомобилей на участке улицы Володарского от дома № 22 до дома № 48 с 08:00 20 октября до 20:00 29 октября. Причина — строительство кабельной линии на 10 киловольт ООО «Вертикаль».
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