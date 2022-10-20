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В Курске демонтируют лотки и киоски

В управлении муниципальным имуществом рассказали, что сносу подлежат объекты, расположенные в Сеймском округе.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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 На пересечении проспекта Кулакова — улица Гагарина необходимо демонтировать лоток, на остановке «Пл. Рокоссовского» расположенный киоск, лоток на проспекте Кулакова. Киоск, расположенный на Магистральном проезде на остановке «Школа № 41», а также лоток в районе 2-го Промышленного, 13.

В комитете по управлению имуществом в очередной раз напомнили, что в соответствии с федеральным законом и постановлением администрации города размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. В областном центре она была утверждена в начале этого года.

Предприниматели были неоднократно уведомлены о незаконности размещения принадлежащих им объектов. Сейчас собственникам предложено добровольно осуществить демонтаж своего имущества до 25 октября.
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