В Курске демонтируют лотки и киоски
В управлении муниципальным имуществом рассказали, что сносу подлежат объекты, расположенные в Сеймском округе.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
В комитете по управлению имуществом в очередной раз напомнили, что в соответствии с федеральным законом и постановлением администрации города размещение нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов. В областном центре она была утверждена в начале этого года.
Предприниматели были неоднократно уведомлены о незаконности размещения принадлежащих им объектов. Сейчас собственникам предложено добровольно осуществить демонтаж своего имущества до 25 октября.