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В Курске пройдет заключительная в этом сезоне ярмарка

В субботу, 22 октября, в Курске пройдет заключительная в этом сезоне ярмарка «Осень – 2022».

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Куряне смогут приобрести плодоовощную продукцию, зерно, мясо и многое другое непосредственно у производителей, минуя посредников.

Торговля пройдет на 6 традиционных площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».

Свои товары представят фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, сельхозпредприятия, индивидуальные предприниматели, потребительские общества, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из районов Курской области.
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