В субботу, 22 октября, в Курске пройдет заключительная в этом сезоне ярмарка «Осень – 2022».

Куряне смогут приобрести плодоовощную продукцию, зерно, мясо и многое другое непосредственно у производителей, минуя посредников.Торговля пройдет на 6 традиционных площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».Свои товары представят фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, сельхозпредприятия, индивидуальные предприниматели, потребительские общества, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности из районов Курской области.