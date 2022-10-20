Пресечены нарушения в водоохранной зоне реки Тускарь

В комитет природных ресурсов Курской области поступило сообщение о движении и стоянке транспортных средств в водоохранной зоне реки Тускарь.

Сотрудники комитета выехали на указанную территорию с проверкой. В ходе проверки зафиксирован факт стоянки транспортных средств в водоохранной зоне реки Тускарь. Автомобили стояли вдоль правого берега реки, в районе ул. Дубровинского в городе Курске и деревне Щетинка Курского района.С нарушителями была проведена профилактическая беседа о соблюдении обязательных требований в сфере водного законодательства. Им разъяснили меры административного воздействия за такие правонарушения в соответствии с Водным кодексом. Владельцы переместили автомобили за пределы водоохранной зоны.