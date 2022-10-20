Пресечены нарушения в водоохранной зоне реки Тускарь
В комитет природных ресурсов Курской области поступило сообщение о движении и стоянке транспортных средств в водоохранной зоне реки Тускарь.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.
С нарушителями была проведена профилактическая беседа о соблюдении обязательных требований в сфере водного законодательства. Им разъяснили меры административного воздействия за такие правонарушения в соответствии с Водным кодексом. Владельцы переместили автомобили за пределы водоохранной зоны.