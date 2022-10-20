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В Курск прибывает передвижной музей

Передвижной музей «Поезд Победы» вновь прибывает в Курск. 
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Уникальную выставку, расположенную в составе поезда, куряне смогут посетить 21 и 22 октября с 10:00 до 19:00 по обязательной предварительной интернет-регистрации. Выставка расположится на железнодорожном вокзале Курска.

«Поезд Победы» — это первая в мире инсталляция, размещенная в движущемся поезде и обеспечивающая максимальный эффект присутствия. В экспозиции задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. Они помогают воссоздать воздушные бои и массированные танковые атаки.

Для посещения выставки, необходимо зарегистрироваться на сайте проектаhttps://поездпобеды.рф. Регистрация откроется 20 октября. 
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