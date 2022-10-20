В Курск прибывает передвижной музей
Передвижной музей «Поезд Победы» вновь прибывает в Курск.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
«Поезд Победы» — это первая в мире инсталляция, размещенная в движущемся поезде и обеспечивающая максимальный эффект присутствия. В экспозиции задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей. Они помогают воссоздать воздушные бои и массированные танковые атаки.
Для посещения выставки, необходимо зарегистрироваться на сайте проектаhttps://поездпобеды.рф. Регистрация откроется 20 октября.