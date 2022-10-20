В Курской области мобилизационный резерв для обеспечения территориальной обороны сформирован наполовину

В Курской области состав мобилизационного резерва для обеспечения территориальной обороны удалось сформировать наполовину.

«Для формирования мобилизационного резерва и создания территориальной обороны набирается персонал, с которым заключается, как и с военнослужащими, контракт», — пояснил губернатор.Старовойт пояснил, что эти люди обеспечиваются форменной одеждой, в установленное время они должны будут явиться к месту сбора для формирования территориальной обороны.Также он рассказал, что эта работа ведется не первый месяц, и практически на 50% этот состав в Курской области сформирован, сейчас эта работа будет вестись активнее.19 октября в нескольких пограничных с Украиной регионах России ввели «средний уровень реагирования».Особый режим касается Республики Крым, Краснодарского края, Брянской Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской областей и Севастополя.В этих регионах будет усилена охрана общественного порядка, военных объектов и государственных учреждений, объектов связи и транспортной инфраструктуры.