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В Курской области мобилизационный резерв для обеспечения территориальной обороны сформирован наполовину

В Курской области состав мобилизационного резерва для обеспечения территориальной обороны удалось сформировать  наполовину.

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«Для формирования мобилизационного резерва и создания территориальной обороны набирается персонал, с которым заключается, как и с военнослужащими, контракт», — пояснил губернатор.

Старовойт пояснил, что эти люди обеспечиваются форменной одеждой, в установленное время они должны будут явиться к месту сбора для формирования территориальной обороны.

Также он рассказал, что эта работа ведется не первый месяц, и практически на 50% этот состав в Курской области сформирован, сейчас эта работа будет вестись активнее.

19 октября в нескольких пограничных с Украиной регионах России ввели «средний уровень реагирования».
Особый режим касается Республики Крым, Краснодарского края, Брянской Белгородской, Курской, Воронежской, Ростовской областей и Севастополя.

В этих регионах будет усилена охрана общественного порядка, военных объектов и государственных учреждений, объектов связи и транспортной инфраструктуры.
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