На железногорском предприятии начали выпускать продукцию для нужд Российской армии

На железногорском предприятии «Нипромтекс» начали выпускать текстильную продукцию для нужд Российской армии.

В ассортименте фабрики насчитывается более 100 видов швейных изделий, от геотекстиля для автомобильных дорог до одеял и подушек. Теперь предприятие выпускает до 200 спальных мешков в смену. Также здесь шьют балаклавы, маскхалаты, тактические сумки-аптечки, солдатские варежки и стельки.Уже более 20 предприятий региона готовы помогать фронту. Они могут перестроиться и производить спальные мешки, флисовые перчатки, куртки, полукомбинезоны, термобелье, стельки, плащи, печки-буржуйки, носилки, берцы, сухпайки. Часть продукции уже поставлена на поток, где-то идет подготовительная работа, закупается материал.