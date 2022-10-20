  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На железногорском предприятии начали выпускать продукцию для нужд Российской армии

На железногорском предприятии «Нипромтекс» начали выпускать текстильную продукцию для нужд Российской армии.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

Читайте также

В ассортименте фабрики насчитывается более 100 видов швейных изделий, от геотекстиля для автомобильных дорог до одеял и подушек. Теперь предприятие выпускает до 200 спальных мешков в смену. Также здесь шьют балаклавы, маскхалаты, тактические сумки-аптечки, солдатские варежки и стельки.

Уже более 20 предприятий региона готовы помогать фронту. Они могут перестроиться и производить спальные мешки, флисовые перчатки, куртки, полукомбинезоны, термобелье, стельки, плащи, печки-буржуйки, носилки, берцы, сухпайки. Часть продукции уже поставлена на поток, где-то идет подготовительная работа, закупается материал.

 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В здании аэропорта продолжается ремонт

Сегодня произошло возгорание в учебном корпусе СХА

В Курске установят камеры на трамвайных путях

В Курской области мобилизационный резерв для обеспечения территориальной обороны сформирован наполовину

В Курск прибывает передвижной музей

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске