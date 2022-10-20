На железногорском предприятии начали выпускать продукцию для нужд Российской армии
На железногорском предприятии «Нипромтекс» начали выпускать текстильную продукцию для нужд Российской армии.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Уже более 20 предприятий региона готовы помогать фронту. Они могут перестроиться и производить спальные мешки, флисовые перчатки, куртки, полукомбинезоны, термобелье, стельки, плащи, печки-буржуйки, носилки, берцы, сухпайки. Часть продукции уже поставлена на поток, где-то идет подготовительная работа, закупается материал.