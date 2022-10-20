  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске установят камеры на трамвайных путях

В ходе модернизации трамвайной инфраструктуры в Курске планируется провести работы на участках, где трамвайное полотно совмещено с проезжей частью.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

Читайте также

Будут применены два способа обособления путей: нанесение сплошной линии разметки и установка камер фотофиксации нарушений.

 В процессе укладки полотна используют конструкцию с верхним покрытием из крупноразмерных железобетонных плит. Это позволит уменьшить шум и снизить вибрацию.

Работами по модернизации трамвайной инфраструктуры в Курске занимается компания «Мовиста Регионы», соглашение было подписано в августе 2022 года.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В здании аэропорта продолжается ремонт

Сегодня произошло возгорание в учебном корпусе СХА

На железногорском предприятии начали выпускать продукцию для нужд Российской армии

В Курской области мобилизационный резерв для обеспечения территориальной обороны сформирован наполовину

В Курск прибывает передвижной музей

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске