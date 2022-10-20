В Курске установят камеры на трамвайных путях

В ходе модернизации трамвайной инфраструктуры в Курске планируется провести работы на участках, где трамвайное полотно совмещено с проезжей частью.

Будут применены два способа обособления путей: нанесение сплошной линии разметки и установка камер фотофиксации нарушений.В процессе укладки полотна используют конструкцию с верхним покрытием из крупноразмерных железобетонных плит. Это позволит уменьшить шум и снизить вибрацию.Работами по модернизации трамвайной инфраструктуры в Курске занимается компания «Мовиста Регионы», соглашение было подписано в августе 2022 года.