В Курске установят камеры на трамвайных путях
В ходе модернизации трамвайной инфраструктуры в Курске планируется провести работы на участках, где трамвайное полотно совмещено с проезжей частью.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
В процессе укладки полотна используют конструкцию с верхним покрытием из крупноразмерных железобетонных плит. Это позволит уменьшить шум и снизить вибрацию.
Работами по модернизации трамвайной инфраструктуры в Курске занимается компания «Мовиста Регионы», соглашение было подписано в августе 2022 года.