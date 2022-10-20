Сегодня произошло возгорание в учебном корпусе СХА

В 09:54 21 октября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в учебном корпусе СХА по адресу: ул. К.Маркса в г. Курске.

Фото с официального сайта ГУ МЧС по Курской области