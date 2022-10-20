  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Сегодня произошло возгорание в учебном корпусе СХА

В 09:54 21 октября в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области поступило сообщение о загорании в учебном корпусе СХА по адресу: ул. К.Маркса в г. Курске.
Фото с официального сайта ГУ МЧС по Курской области

Читайте также

 На место происшествия были направлены пожарные, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей и газовой службы.

По информации МЧС по Курской области -  прибывшие подразделения провели разведку, в результате чего обнаружено возгорание в электрощитовой. Возгорание ликвидировано пожарными первичными средствами пожаротушения. Проведена полная эвакуация.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В здании аэропорта продолжается ремонт

В Курске установят камеры на трамвайных путях

На железногорском предприятии начали выпускать продукцию для нужд Российской армии

В Курской области мобилизационный резерв для обеспечения территориальной обороны сформирован наполовину

В Курск прибывает передвижной музей

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске