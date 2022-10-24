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Лента новостей / В регионе

Работы по строительству двух усиленных линий обороны завершены

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны завершены.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Третья линия, по его словам, будет готова до 5 ноября.

Глава региона пояснил, что работа по строительству фортификаций велась совместно с Минобороны России и пограничным управлением по Курской области. «Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию»,— написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, что в Курской области, как и других приграничных с Украиной регионах, с 19 октября действует средний уровень реагирования, который предполагает, среди прочего, усиление охраны общественного порядка и госучреждений.
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