Работы по строительству двух усиленных линий обороны завершены
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны завершены.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
Глава региона пояснил, что работа по строительству фортификаций велась совместно с Минобороны России и пограничным управлением по Курской области. «Мы готовы отразить любые посягательства на нашу территорию»,— написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, что в Курской области, как и других приграничных с Украиной регионах, с 19 октября действует средний уровень реагирования, который предполагает, среди прочего, усиление охраны общественного порядка и госучреждений.