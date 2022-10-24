Курян приглашают присоединиться к Международному конкурсу

Художникам от 6 лет приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы».

На конкурс необходимо подготовить рисунки, посвященные встрече Нового года в годы Великой Отечественной войны. На открытках обязательно должна быть «Ёлка Победы».Свои работы, можно загрузить на сайт Музея Победы до 30 ноября. Рисунки будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые). В каждой категории компетентное жюри выберет три работы. Имена победителей объявят 16 декабря. Их рисунки будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток.Авторов лучших работ, по мнению экспертного жюри и зрительского голосования, наградят дипломами и подарками от Музея Победы и партнеров конкурса на торжественной церемонии.