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Курян приглашают присоединиться к Международному конкурсу

Художникам от 6 лет приглашают принять участие в конкурсе рисунков «Нарисуй «Ёлку Победы».
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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На конкурс необходимо подготовить рисунки, посвященные встрече Нового года в годы Великой Отечественной войны. На открытках обязательно должна быть «Ёлка Победы».

Свои работы, можно загрузить на сайт Музея Победы до 30 ноября. Рисунки будут оцениваться в пяти возрастных номинациях: 6-8, 9-11, 12-14, 15-17 лет и старше 18 лет (взрослые). В каждой категории компетентное жюри выберет три работы. Имена победителей объявят 16 декабря. Их рисунки будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток.

Авторов лучших работ, по мнению экспертного жюри и зрительского голосования, наградят дипломами и подарками от Музея Победы и партнеров конкурса на торжественной церемонии.
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