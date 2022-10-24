В минувшую субботу в Курске прошел общегородской субботник
В минувшую субботу в областном центре прошел общегородской субботник по подготовке заглубленных помещений на территории города.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
В ходе субботника проведена уборка и вывоз мусора из 127 подвалов общей площадью 18931,2 м². Вывезено 24 м³ мусора.
В предстоящую пятницу запланирован еще один общегородской субботник. Также межведомственная комиссия продолжает работу по проверке заглубленных помещений многоквартирных домов.