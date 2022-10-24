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Лента новостей / В регионе

Прокуратура Курской области добивается приостановки деятельности ООО «ЭнергоПарк»

Сегодня на оперативном совещании заместитель губернатора Алексей Дедов выступил с докладом о неприятном запахе в Курске.

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17 октября Комитет природных ресурсов Курской области совместно с представителями регионального Комитета АПК администрации города Курска проверили информацию о неприятном запахе в областном центре. К мониторингу состояния воздуха также были привлечены специалисты лаборатории. В ходе выездов по адресам, от куда поступали жалобы от населения, зафиксировано наличие запаха не свойственного атмосферному воздуху, предположительно от отходов животноводства.

 Пробы воздуха на наличие загрязняющих веществ и определение их предельно допустимой концентрации были взяты на Майском бульваре, на проспекте Дружбы, а также около городских отчистных сооружений. Результаты лабораторных исследований будут готовы не ранее 1 ноября.

18 октября также наблюдался неприятный запах, поэтому был сделан повторный забор проб, кроме того в связи с наличием неприятного запаха прокуратурой Курской области начата проверка в отношении ООО «ЭнергоПарк». В настоящее время прокуратурой подготовлено исковое заявление в судебный орган о приостановке деятельности предприятия по статье «Не соблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе накопления, транспортирования, обработки, утилизации обезвреживание отходов животноводства».
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