Прокуратура Курской области добивается приостановки деятельности ООО «ЭнергоПарк»
Сегодня на оперативном совещании заместитель губернатора Алексей Дедов выступил с докладом о неприятном запахе в Курске.
Пробы воздуха на наличие загрязняющих веществ и определение их предельно допустимой концентрации были взяты на Майском бульваре, на проспекте Дружбы, а также около городских отчистных сооружений. Результаты лабораторных исследований будут готовы не ранее 1 ноября.
18 октября также наблюдался неприятный запах, поэтому был сделан повторный забор проб, кроме того в связи с наличием неприятного запаха прокуратурой Курской области начата проверка в отношении ООО «ЭнергоПарк». В настоящее время прокуратурой подготовлено исковое заявление в судебный орган о приостановке деятельности предприятия по статье «Не соблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе накопления, транспортирования, обработки, утилизации обезвреживание отходов животноводства».