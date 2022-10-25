Курские гонщики победили в чемпионате России по автокроссу
Курские гонщики победой завершили чемпионат России по автокроссу.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.
По итогам соревнований курские спортсмены второй год подряд стали обладателями золотых медалей чемпионата России в командном зачете. Также у наших автогонщиков два вторых места в личном зачете: по классу «Супер 1600» у Антона Соченко и в классе Д2Н у Павла Корпачева. Кроме того, по итогу шести этапов Павел Корпачев завоевал бронзу в личном зачете.