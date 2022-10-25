Курские гонщики победили в чемпионате России по автокроссу

Курские гонщики победой завершили чемпионат России по автокроссу.

В Воронеже прошли последние в этом году соревнования по автокроссу, свое мастерство продемонстрировали более 50 пилотов из разных регионов страны. Курскую область представляли водители-профессионалы ПАТП-1.По итогам соревнований курские спортсмены второй год подряд стали обладателями золотых медалей чемпионата России в командном зачете. Также у наших автогонщиков два вторых места в личном зачете: по классу «Супер 1600» у Антона Соченко и в классе Д2Н у Павла Корпачева. Кроме того, по итогу шести этапов Павел Корпачев завоевал бронзу в личном зачете.