  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области действует программа льготного ипотечного кредитования

В нашем регионе действует программа льготного ипотечного кредитования.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

Читайте также

Ранее жилищные условия по ней могли улучшить представители 9 категорий граждан из числа инвалидов, многодетных и молодых семей, работников бюджетной сферы.

Сейчас к данной категории добавили IT- специалистов, участников специальной военной операции, молодых специалистов, работающих по профессии по истечении 5 лет с момента окончания образовательного учреждения. Программой предусмотрена господдержка в виде снижения ставки по ипотеке примерно на 3% на весь срок кредитования.

20 октября в данную программу вновь были внесены изменения. Теперь в Курской области получить такую поддержку смогут и граждане из других регионов страны, на территории которых введен режим «среднего уровня реагирования». Таким образом, количество льготных категорий расширено до 13.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

По просьбам курян в городе пройдет еще одна крупная ярмарка

В Курске объявлен конкурс семейного рисунка

Курский «Авангард» разгромил «Рязань»

Курские гонщики победили в чемпионате России по автокроссу

Ремонт надземного перехода на улице Дзержинского продолжается

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске