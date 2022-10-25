В Курской области действует программа льготного ипотечного кредитования

В нашем регионе действует программа льготного ипотечного кредитования.

Ранее жилищные условия по ней могли улучшить представители 9 категорий граждан из числа инвалидов, многодетных и молодых семей, работников бюджетной сферы.Сейчас к данной категории добавили IT- специалистов, участников специальной военной операции, молодых специалистов, работающих по профессии по истечении 5 лет с момента окончания образовательного учреждения. Программой предусмотрена господдержка в виде снижения ставки по ипотеке примерно на 3% на весь срок кредитования.20 октября в данную программу вновь были внесены изменения. Теперь в Курской области получить такую поддержку смогут и граждане из других регионов страны, на территории которых введен режим «среднего уровня реагирования». Таким образом, количество льготных категорий расширено до 13.