В Курске объявлен конкурс семейного рисунка
В преддверии Дня народного единства городской центр соцпрограмм «Спектр» запускает конкурс семейных рисунков «Единство семьи — единство народа».
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
Работы выполняются карандашом, пастелью, углем, акварелью, гуашью, акрилом, маслом или в технике коллаж.
Загрузите фото или цветной скан конкурсной работы в альбом: https://clck.ru/32Mdfc до 13:00 27 октября 2022 года, указав:
— ФИО автора и возраст;
— название конкурсной работы и наименование образовательной организации;
— ФИО и должность руководителя конкурсной работы.
Все участники конкурса получат дипломы. Руководителям конкурсных работ будут направлены благодарственные письма.