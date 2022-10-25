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В Курске объявлен конкурс семейного рисунка

В преддверии Дня народного единства городской центр соцпрограмм «Спектр» запускает конкурс семейных рисунков «Единство семьи — единство народа».
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Принять учавствие в нем могут семьи с детьми в возрасте от 4 до 12 лет. 

Работы выполняются карандашом, пастелью, углем, акварелью, гуашью, акрилом, маслом или в технике коллаж. 

Загрузите фото или цветной скан конкурсной работы в альбом: https://clck.ru/32Mdfc до 13:00 27 октября 2022 года, указав:
— ФИО автора и возраст;
— название конкурсной работы и наименование образовательной организации;
— ФИО и должность руководителя конкурсной работы.

Все участники конкурса получат дипломы. Руководителям конкурсных работ будут направлены благодарственные письма.
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