По просьбам курян в городе пройдет еще одна крупная ярмарка
По многочисленным просьбам покупателей еще одна крупная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в эту субботу, 29 октября, на открытой площадке Центрального рынка Курска.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.
Торговые ряды развернутся под навесом во дворе между зданием Центрального рынка и ТЦ «Центральный» на месте существующей автостоянки – там, где ранее располагались плодоовощные ряды. Откроется ярмарка в 9:00, ее работа продлится до середины дня. Она станет самой большой и завершающей в череде традиционных осенних ярмарок.