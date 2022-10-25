По просьбам курян в городе пройдет еще одна крупная ярмарка

По многочисленным просьбам покупателей еще одна крупная сельскохозяйственная ярмарка пройдет в эту субботу, 29 октября, на открытой площадке Центрального рынка Курска.

Посетителям предложат широкой ассортимент плодоовощной, мясной и молочной продукции. Ветеринарное исследование будет бесплатным, что также поможет снизить цены на представленные продукты. Один из акцентов ярмарки сделают на продаже саженцев, покупатели смогут получить консультации по посадке озимых культур и растений, получить ответы на все интересующие их вопросы.Торговые ряды развернутся под навесом во дворе между зданием Центрального рынка и ТЦ «Центральный» на месте существующей автостоянки – там, где ранее располагались плодоовощные ряды. Откроется ярмарка в 9:00, ее работа продлится до середины дня. Она станет самой большой и завершающей в череде традиционных осенних ярмарок.