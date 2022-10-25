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Лента новостей / В регионе

В поликлинике Курской областной больницы пройдут бесплатные занятия по оказанию первой медицинской помощи

В поликлинике Курской областной больницы 27 октября пройдут практические занятия по оказанию первой медицинской помощи.

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Обучение проведут инструкторы первой помощи Курской областной многопрофильной клинической больницы при содействии комитета здравоохранения региона.

Специалисты расскажут, какие предметы используются для первой помощи и как ее оказать с применением подручных средств.

Занятия пройдут 27 октября с 17:00 до 19:00 в актовом зале на 4-м этаже поликлиники областной больницы. Зал вмещает 50 человек. Занятия проводятся бесплатно, предварительная регистрация по телефону +7-903-872-57-35.
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