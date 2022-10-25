В поликлинике Курской областной больницы пройдут бесплатные занятия по оказанию первой медицинской помощи

В поликлинике Курской областной больницы 27 октября пройдут практические занятия по оказанию первой медицинской помощи.

Обучение проведут инструкторы первой помощи Курской областной многопрофильной клинической больницы при содействии комитета здравоохранения региона.Специалисты расскажут, какие предметы используются для первой помощи и как ее оказать с применением подручных средств.Занятия пройдут 27 октября с 17:00 до 19:00 в актовом зале на 4-м этаже поликлиники областной больницы. Зал вмещает 50 человек. Занятия проводятся бесплатно, предварительная регистрация по телефону +7-903-872-57-35.