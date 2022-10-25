Завершается первый этап благоустройства лесопарковой зоны на проспекте Вячеслава Клыкова
Близится завершение первого этапа благоустройства лесопарковой зоны на проспекте Вячеслава Клыкова.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
В вечернее время территория освещается с помощью металлических опор освещения. Также здесь установлены специальные садово-парковые светильники со спокойным мягким светом.
Установлены детская игровая площадка, качели трех типов для детей разного возраста, оборудование для занятия воркаутом. Вдоль пешеходных лестниц появится пандус с перилами для маломобильных курян.
Также обустроили и специализированная площадка для дрессировки и выгула собак.
В ведомстве напомнили, что общественное пространство на сегодняшний день является строительным объектом и попросили курян быть осторожными.