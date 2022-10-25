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Завершается первый этап благоустройства лесопарковой зоны на проспекте Вячеслава Клыкова

Близится завершение первого этапа благоустройства лесопарковой зоны на проспекте Вячеслава Клыкова.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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В лесопарковой зоне завершены работы по мощению плиткой пешеходных дорожек, высажены зеленые насаждения.

 В вечернее время территория освещается с помощью металлических опор освещения. Также здесь установлены специальные садово-парковые светильники со спокойным мягким светом.

Установлены детская игровая площадка, качели трех типов для детей разного возраста, оборудование для занятия воркаутом. Вдоль пешеходных лестниц появится пандус с перилами для маломобильных курян.

Также обустроили и специализированная площадка для дрессировки и выгула собак.

 В ведомстве напомнили, что общественное пространство на сегодняшний день является строительным объектом и попросили курян быть осторожными.
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