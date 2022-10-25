Администрация города Курска подала заявку на размещение заказных платных статей о себе
В медийное пространство всего Черноземья, за деньги курян, решила попасть городская мэрия.
Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»: новостных материалов должны быть десять и опубликованы они должны на страницах одного из федеральных информационных порталов до конца ноября.
Подобные услуги, понимая их сюжетную направленность, всегда платные.
Притом, что у господина Куцака со товарищи, есть собственное СМИ – газета «Городские известия», авторы которой легко могли бы написать пару-тройку «нужных» статей бесплатно. А «самопиар» за деньги из казны, по сути, налоги курян, дело сомнительное.
Почти триста тысяч можно было потратить, например, на вещи и экипировку для мобилизованных жителей Курска, в то время, когда с простых людей на предприятиях собирают деньги для нужд СВО.