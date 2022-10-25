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Администрация города Курска подала заявку на размещение заказных платных статей о себе

В медийное пространство всего Черноземья, за деньги курян, решила попасть городская мэрия.

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Видимо, не имея успехов в делах у себя, что, наверняка демонстрирует недостаточное число положительных публикаций в местных СМИ, курская администрация решила «пропиариться» на стороне.  На ресурсах с госзакупками оставлена заявка от мэрии на «Оказание информационных услуг по освещению деятельности администрации города Курска в СМИ».

Как пишет «Телекомпания «ТАКТ»: новостных материалов должны быть десять и опубликованы они должны на страницах одного из федеральных информационных порталов до конца ноября.

Подобные услуги, понимая их сюжетную направленность, всегда платные.

Притом, что у господина Куцака со товарищи, есть собственное СМИ – газета «Городские известия», авторы которой легко могли бы написать пару-тройку «нужных» статей бесплатно. А «самопиар» за деньги из казны, по сути, налоги курян,  дело сомнительное.

Почти триста тысяч можно было потратить, например, на вещи и экипировку для мобилизованных жителей Курска, в то время, когда с простых людей на предприятиях собирают деньги для нужд СВО.
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