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Лента новостей / В регионе

В Курске открыта запись на бесплатные занятия с инструкторами российского спецназа

Открыта запись на бесплатные обучающие занятия с инструкторами российского спецназа.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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 В Курске стартовал проект «ДЕНЬ V СПЕЦНАZE «PEZEPV», в рамках которого можно обучиться боевым навыкам у профессиональных инструкторов российского спецназа.

 Курян научат правильному обращению с оружием, действиям в группе из двух и более человек на лесистой местности и огненно-штурмовой полосе, медицинской и огневой подготовке, тактике действий во время эвакуации и оказанию помощи раненому. Также курс включает в себя освоение навыков выживания в боевых условиях, штурма зданий и действий при засаде.

Записаться на обучающие занятия можно на странице проекта: https://vk.com/pezepv46. Ближайшие даты для записи – 29 и 30 октября, занятия проходят с 10:00 до 12:00. Участников просят приходить в спортивной одежде и обуви, иметь при себе шапку или кепку, перчатки. На месте выдадут маскхалат, тренировочное оружие, медицинский жгут, турникет, защитные очки.
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