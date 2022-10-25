В Курске открыта запись на бесплатные занятия с инструкторами российского спецназа

Открыта запись на бесплатные обучающие занятия с инструкторами российского спецназа.

В Курске стартовал проект «ДЕНЬ V СПЕЦНАZE «PEZEPV», в рамках которого можно обучиться боевым навыкам у профессиональных инструкторов российского спецназа.Курян научат правильному обращению с оружием, действиям в группе из двух и более человек на лесистой местности и огненно-штурмовой полосе, медицинской и огневой подготовке, тактике действий во время эвакуации и оказанию помощи раненому. Также курс включает в себя освоение навыков выживания в боевых условиях, штурма зданий и действий при засаде.Записаться на обучающие занятия можно на странице проекта: https://vk.com/pezepv46. Ближайшие даты для записи – 29 и 30 октября, занятия проходят с 10:00 до 12:00. Участников просят приходить в спортивной одежде и обуви, иметь при себе шапку или кепку, перчатки. На месте выдадут маскхалат, тренировочное оружие, медицинский жгут, турникет, защитные очки.