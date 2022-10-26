Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что деятельность ООО «Энергопарк» будет приостановлена по решению суда.

Исковое заявление к предприятию было подано в Курский районный суд ещё в апреле 2022 года. На тот момент ООО «Энергопарк» уже привлекался к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.В октябре, когда резкий запах повторился, специалисты снова взяли пробы воздуха, а прокуратура начала проверку в отношении предприятия.25 октября состоялось заключительное судебное заседание. Вынесено решение о приостановлении деятельности ООО «Энергопарк» до получения положительного заключения федеральной государственной экологической экспертизы и получения лицензии на обращение с отходами.