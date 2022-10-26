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Деятельность ООО «Энергопарк» будет приостановлена по решению суда

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что деятельность ООО «Энергопарк» будет приостановлена по решению суда.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Исковое заявление к предприятию было подано в Курский районный суд ещё в апреле 2022 года. На тот момент ООО «Энергопарк» уже привлекался к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.
В октябре, когда резкий запах повторился, специалисты снова взяли пробы воздуха, а прокуратура начала проверку в отношении предприятия.

25 октября состоялось заключительное судебное заседание. Вынесено решение о приостановлении деятельности ООО «Энергопарк» до получения положительного заключения федеральной государственной экологической экспертизы и получения лицензии на обращение с отходами.
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