На территории Центрального рынка пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Ярмарка пройдет в эту субботу, 29 октября, на территории Центрального рынка.

В ассортименте будет всевозможная плодоовощная продукция, также курянам будет предложен сахар в мешках по 50 кг. Ожидается большой выбор курских яблок.Широко будут представлены курский мед, свежая рыба, молочные продукты, мясо и мясные изделия, включая копчености. Посетителей порадуют и разнообразной свежей выпечкой.Одним из акцентов ярмарки станет продажа саженцев и растений, в первую очередь плодово-ягодных культур. Их можно будет не только купить, но и получить консультацию по посадке и культивированию.Ярмарка начнёт свою работу в 09:00 и продлится до середины дня.