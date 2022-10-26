  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На территории Центрального рынка пройдет сельскохозяйственная ярмарка

Ярмарка пройдет в эту субботу, 29 октября, на территории Центрального рынка.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

Читайте также

В ассортименте будет всевозможная плодоовощная продукция, также курянам будет предложен сахар в мешках по 50 кг. Ожидается большой выбор курских яблок.

Широко будут представлены курский мед, свежая рыба, молочные продукты, мясо и мясные изделия, включая копчености. Посетителей порадуют и разнообразной свежей выпечкой.

Одним из акцентов ярмарки станет продажа саженцев и растений, в первую очередь плодово-ягодных культур. Их можно будет не только купить, но и получить консультацию по посадке и культивированию.

Ярмарка начнёт свою работу в 09:00 и продлится до середины дня.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Куряне смогут принять участие в осеннем онлайн-фестивале вакансий 2022

Деятельность ООО «Энергопарк» будет приостановлена по решению суда

Единые электронные карты пациентов начали вести в Курске

В Курске открыта запись на бесплатные занятия с инструкторами российского спецназа

Администрация города Курска подала заявку на размещение заказных платных статей о себе

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске