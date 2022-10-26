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Лента новостей / В регионе

Куряне смогут принять участие в осеннем онлайн-фестивале вакансий 2022

Уникальная онлайн-площадка, созданная для непосредственного взаимодействия соискателей и работодателей.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

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Свою работу в осенний онлайн-фестиваль начнет  28 октября в 14:00. Трансляция будет вестись в официальном сообществе администрации Курской области https://vk.com/kurskadm.

Участие в мероприятии примут более 60 ведущих предприятий и организаций Курской области и других регионов.

Актуальная информация об имеющихся вакансиях, условиях труда, заработной плате, гарантиях и льготах размещена на странице мероприятия https://vk.com/club216229898.
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