https://vk.com/kurskadm.Свою работу в осенний онлайн-фестиваль начнет 28 октября в 14:00. Трансляция будет вестись в официальном сообществе администрации Курской области
Участие в мероприятии примут более 60 ведущих предприятий и организаций Курской области и других регионов.
Актуальная информация об имеющихся вакансиях, условиях труда, заработной плате, гарантиях и льготах размещена на странице мероприятия https://vk.com/club216229898.
Куряне смогут принять участие в осеннем онлайн-фестивале вакансий 2022
Уникальная онлайн-площадка, созданная для непосредственного взаимодействия соискателей и работодателей.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.