В Курске за год арестовали уже 6 курьеров дистанционных мошенников

В этом году в Курске арестованы уже 6 курьеров дистанционных мошенников.

Чаще всего от таких атак страдают пожилые люди.Телефонные аферисты сообщают, что их сын, внук или другой родственник совершил серьёзное ДТП и требуют деньги, чтобы прекратить вымышленное уголовное дело. Сбережения просят положить в пакет вместе с бельём и вещами для родственника и передать курьеру, который приезжает домой. В итоге люди лишаются всех денег.Полиция рекомендует два безопасных выхода из таких ситуаций:– прекратить разговор и позвонить родственнику, чтобы убедиться, что телефонные аферисты лгут.– обратиться по телефону 02 или 102, чтобы получить консультацию и защиту полицейских.