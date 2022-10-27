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В Курске за год арестовали уже 6 курьеров дистанционных мошенников

В этом году в Курске арестованы уже 6 курьеров дистанционных мошенников.

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Чаще всего от таких атак страдают пожилые люди.

Телефонные аферисты сообщают, что их сын, внук или другой родственник совершил серьёзное ДТП и требуют деньги, чтобы прекратить вымышленное уголовное дело. Сбережения просят положить в пакет вместе с бельём и вещами для родственника и передать курьеру, который приезжает домой. В итоге люди лишаются всех денег.

Полиция рекомендует два безопасных выхода из таких ситуаций:
– прекратить разговор и позвонить родственнику, чтобы убедиться, что телефонные аферисты лгут.
– обратиться по телефону 02 или 102, чтобы получить консультацию и защиту полицейских.
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