Вчера состоялось 15-е заседание Курской областной Думы 7-го созыва

На повестке дня у депутатов было 28 вопросов, в их числе - внесенные губернатором региона.

На заседании были приняты изменения в законопроекты.Единогласно одобрен внесённый губернатором проект областного закона «О мерах социальной поддержки жителей, проживающих в муниципальных образованиях Курской области, граничащих с Украиной».В нём предлагается предоставить жителям шести районов – Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского – социальный проездной билет, адресную помощь в газификации, а также право на внеочередное медицинское обслуживание, реабилитацию, бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории.Внесены изменения в статью 1 областного закона «О звании «Ветеран труда Курской области», что также связано с поддержкой жителей приграничья. Они смогут получить звание при соблюдении следующих условий: должны работать во время проведения специальной военной операции, иметь удостоверение почётного жителя приграничья и трудовой стаж (20 лет для женщин, 25 лет для мужчин).Также внесены изменения в региональный закон «О наградах Курской области», которые расширяют возможности для награждения знаками «За заслуги в воспитании детей» и «Материнская слава – Отцовская доблесть». В первом случае знак предлагается вручать родителям двух и более детей, во втором – трёх и более.Депутаты поддержали изменения в региональный законопроект, направленный на поддержку курских предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в сфере цифровых технологий. Для них снизили налог по упрощенной системе налогообложения с 6% до 1% и с 15% до 5%.