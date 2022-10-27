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В драматическом театре состоится открытие XVII сезона культурно-просветительского проекта «Кино в театре»

30 октября, в драматическом театре им. А.С. Пушкина состоится открытие XVII сезона культурно-просветительского проекта «Кино в театре».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Он начнётся с семейной комедии «Команда мечты». Фильм предусмотрен для зрителей старше 6 лет.

Перед показом фильма в фойе будут работать интерактивные площадки. Федерация самбо Курской области и спортшкола им. Н.И. Солодухина проведут показательные выступления по боевому и спортивному самбо.

Библиотека имени Н.Н. Асеева представит тематическую книжную выставку. На сцене драматического театра курские артисты выступят с творческими номерами, а также пройдёт розыгрыш призов.

Начало предсеансовой программы в 12:30, показ фильма и розыгрыш призов – в 13:00. Стоимость билетов 150 рублей, их можно приобрести в кассе драмтеатра за час до мероприятия и онлайн на сайтах https://kursk-kino.ru/ https://kursk.kassy.ru/events/kino/. Купить билеты можно по «Пушкинской карте».
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