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Новинки недели
Вчера, 07:04
Simple Minds ''First You Jump''
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Новая музыка
Simple Minds ''First You Jump''
Rina Sawayama ''Hold The Girl''
Conan Gray ''Disaster''
Анна Ворфоломеева ''Поровну''
Röyksopp ''Me&Youphoria''
HAEVN ''Kite In A Hurricane''
Kakkmaddafakka ''God Got Grace''
Кирилл Коперник и Paella ''Дом''
Connie Constance ''Till The World's Awake''
Billy Idol ''Miss Nobody''
Лента новостей
В Курской области завершено строительство 3 фельдшерско-акушерских пунктов
Вчера, 12:14
В драматическом театре состоится открытие XVII сезона культурно-просветительского проекта «Кино в театре»
28 октября 2022
Вчера состоялось 15-е заседание Курской областной Думы 7-го созыва
28 октября 2022
В Курске за год арестовали уже 6 курьеров дистанционных мошенников
28 октября 2022
31 октября состоится показ фильма «Молодая гвардия города Льгова»
28 октября 2022
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