В Курской области завершено строительство 3 фельдшерско-акушерских пунктов

Строители завершили возведение еще 3 фельдшерско-акушерских пунктов.

Объекты в Конышевском районе в селах Захарково, Малое Городьково и Жигаево введены в эксплуатацию.Всего в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения построят и введут в эксплуатацию 15 ФАПов в Конышевском районе, 12 ФАПов и 2 офиса врача общей практики в Советском районе. На это будет направлено 224,3 млн рублей из федерального бюджета, из регионального дополнительно выделено 80,13 млн рублей