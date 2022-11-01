  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области завершено строительство 3 фельдшерско-акушерских пунктов

Строители завершили возведение еще 3 фельдшерско-акушерских пунктов. 
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.

Читайте также

Объекты в Конышевском районе в селах Захарково, Малое Городьково и Жигаево введены в эксплуатацию.

Всего в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения построят и введут в эксплуатацию 15 ФАПов в Конышевском районе, 12 ФАПов и 2 офиса врача общей практики в Советском районе. На это будет направлено 224,3 млн рублей из федерального бюджета, из регионального дополнительно выделено 80,13 млн рублей
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области приостановили промысловую охоту

В Курске готовятся к холодам

Школьники могут принять участие в онлайн-олимпиаде

В России, сегодня, стартовал призыв на военную службу

В кинотеатре «Сказка» состоится интерактивный урок истории

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске