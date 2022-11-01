В Курской области завершено строительство 3 фельдшерско-акушерских пунктов
Строители завершили возведение еще 3 фельдшерско-акушерских пунктов.
Фото с официального сайта Администрации Курской обл.
Всего в этом году по программе модернизации первичного звена здравоохранения построят и введут в эксплуатацию 15 ФАПов в Конышевском районе, 12 ФАПов и 2 офиса врача общей практики в Советском районе. На это будет направлено 224,3 млн рублей из федерального бюджета, из регионального дополнительно выделено 80,13 млн рублей