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Лента новостей / В регионе

В Железногорском районе выявили очаг африканской чумы свиней

29 октября в поселке Новоандросово Железногорского района вблизи площадки с твердыми бытовыми отходами был обнаружен труп домашней свиньи. 
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Специалистами районной ветстанции отобраны пробы и отправлены в лабораторию. Получен положительный результат на АЧС.

31 октября в этом же районе установлены новый случай возникновения африканской чумы свиней.
Начальник управления ветеринарии Курской области Олег Кошманов провел заседание специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных. Были определены угрожаемая зона и зона наблюдения, согласован план мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни на территории Железногорского района.

В ближайшие дни сотрудники управления ветеринарии совместно со специалистами Управления Россельхознадзора по Курской и Орловской областям и представителями муниципальной власти проведут переучет поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах в зоне наблюдения по АЧС. Подготовлены нормативно-правовые акты по ликвидации заболевания.

 Будет также усилен контроль за соблюдением режима работы свиноводческих комплексов, проведена дезинфекция на предприятиях.
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