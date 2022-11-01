В Железногорском районе выявили очаг африканской чумы свиней

29 октября в поселке Новоандросово Железногорского района вблизи площадки с твердыми бытовыми отходами был обнаружен труп домашней свиньи.

Специалистами районной ветстанции отобраны пробы и отправлены в лабораторию. Получен положительный результат на АЧС.31 октября в этом же районе установлены новый случай возникновения африканской чумы свиней.Начальник управления ветеринарии Курской области Олег Кошманов провел заседание специальной комиссии по предупреждению распространения и ликвидации очагов заразных болезней животных. Были определены угрожаемая зона и зона наблюдения, согласован план мероприятий по ликвидации африканской чумы свиней и предотвращению распространения возбудителя болезни на территории Железногорского района.В ближайшие дни сотрудники управления ветеринарии совместно со специалистами Управления Россельхознадзора по Курской и Орловской областям и представителями муниципальной власти проведут переучет поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах в зоне наблюдения по АЧС. Подготовлены нормативно-правовые акты по ликвидации заболевания.Будет также усилен контроль за соблюдением режима работы свиноводческих комплексов, проведена дезинфекция на предприятиях.