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Лента новостей / В России

Школьники могут принять участие в онлайн-олимпиаде

С 1 по 20 ноября на платформе «Учи.ру» для школьников проходит онлайн-олимпиада «Безопасные дороги».
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Цель олимпиады проверить и повысить уровень дорожной грамотности учеников 1-9-х классов. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе «Учи.ру» и перейти на страницу олимпиады из личного кабинета.

 Интерактивные задания помогут школьникам оценить степень дорожной грамотности и разобраться, как вести себя, передвигаясь пешком, на общественном транспорте, велосипеде или самокате. Ситуации адаптированы под городскую среду: участникам предстоит проверить знание ПДД на сложных перекрестках, во дворах и парках.
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