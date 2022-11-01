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Лента новостей / В регионе

В Курской области приостановили промысловую охоту

В охотничьих угодьях Курской области приостанавливается промысловая охота.

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Постановление подписано администрацией области.
Ограничения будут действовать до окончания режима среднего уровня реагирования, введенного на территории Курской области Указом Президента Российской Федерации.

Ранее на территории региона из видов разрешенной исключили любительскую и спортивную охоту. Решение о ее открытии будет приниматься в зависимости от складывающейся ситуации.

Информацию о сроках или изменениях сроков охоты опубликуют на официальном сайте Администрации Курской области и ресурсах регионального комитета природных ресурсов.
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