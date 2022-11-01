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Лента новостей / В России

Единовременное пособие при рождении ребенка для неработающих

С 1 ноября 2022 года Минцифры России совместно с Пенсионным фондом РФ запустили новый сервис для родителей.

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Теперь неработающие родители ребенка, опекуны, усыновители, а также приемные родители могут дистанционно подать заявление на единовременное пособие при рождении. Сделать это нужно в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка, для этого необходимо:

• зайти на портал госуслуг и выбрать сервис «Единовременное пособие при рождении ребенка для неработающих»;
• подтвердить личные данные, паспорт, адрес, телефон и почту;
• указать данные свидетельства о рождении и СНИЛС ребенка;
• выбрать способ получения оплаты и отправить заявление.

В случае необходимости дополнительных сведений для получения услуги граждане получат уведомление в личный кабинет. Получить пособие можно на карту или в отделении почты, которое указано в заявлении. Размер выплаты составит 20 472 рубля.
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