Единовременное пособие при рождении ребенка для неработающих
С 1 ноября 2022 года Минцифры России совместно с Пенсионным фондом РФ запустили новый сервис для родителей.
• зайти на портал госуслуг и выбрать сервис «Единовременное пособие при рождении ребенка для неработающих»;
• подтвердить личные данные, паспорт, адрес, телефон и почту;
• указать данные свидетельства о рождении и СНИЛС ребенка;
• выбрать способ получения оплаты и отправить заявление.
В случае необходимости дополнительных сведений для получения услуги граждане получат уведомление в личный кабинет. Получить пособие можно на карту или в отделении почты, которое указано в заявлении. Размер выплаты составит 20 472 рубля.