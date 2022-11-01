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2 ноября — трагическая дата в истории Курска

В ночь со 2 на 3 ноября 1941 года курские ополченцы после оборонительных боев были вынуждены оставить город.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Оборонительные бои за Курск вели части 2-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Акименко, бойцы 38-го мотоциклетного полка НКВД майора Мустафаева, бойцы и командиры курских полков народного ополчения и истребительных батальонов. На оборонительные рубежи также выходили женщины, дети, старики.

Все, кто мог держать в руках оружие, встали на защиту города. Присягу приняли 3 472 человека.
Благодаря сплоченности и героизму курян город смог на протяжении трех суток сдерживать отборные немецкие части. И эти три дня сыграли огромную роль в обороне Москвы.

Подвиг курских ополченцев золотыми буквами вписан в историю войны. Он стал символом стойкости и мужества.
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