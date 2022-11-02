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Лента новостей / В регионе

В Курской области продлён «желтый» уровень террористической опасности

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о продлении в регионе действия «желтого» уровня террористической опасности.

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По решению оперативного штаба будет усилен досмотр на железнодорожных и автомобильных вокзалах региона.

Для сотрудников полиции будут проведены дополнительные инструктажи. В случае необходимости чиновники обещают быстро усилить патрулирование общественных мест. «Наша основная задача — не допустить диверсий и террористических актов. Особый контроль продолжим осуществлять на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность региона»,— написал Роман Старовойт в Telegram-канале.

В Курской области действует средний уровень реагирования. В связи с ним власти дополнительно усилили охрану объектов инфраструктуры и образования. На приграничных территориях, а также на въезде в Курчатов, где расположена АЭС, усилен пропускной режим. Также в Курской области усилен контроль на основных дорожных магистралях.
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