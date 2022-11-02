  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске названы лучшие дружинники

В этом году конкурс «Лучшая народная дружина города Курска» проходил в заочном формате и оценивался по результатам основной деятельности участников.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

Читайте также

Победителем стала дружина «Оперативный молодежный отряд» Курского государственного медицинского университета. Команды Юго-Западного государственного университета и Курского государственного университета заняли второе и третье места соответственно.

Молодёжный оперотряд КГМУ будет представлять Курск на областном конкурсе «Лучшая народная дружина».
Всем желающим, кто хочет вступить в ряды дружинников, необходимо обратиться к секретарю штаба народных дружин города Курска Сергею Николаевичу Силакову по телефону 8-951-324-37-44.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске устанавливают детекторы транспортного потока

В Курске устанавливают остановочные комплексы

В Железногорском районе установлен карантин по АЧС

В Курской области продлён «желтый» уровень террористической опасности

Курская область присоединится к традиционной ежегодной акции

Наши партнеры

    • Курская лига массового футбола Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске