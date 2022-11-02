В Курске названы лучшие дружинники
В этом году конкурс «Лучшая народная дружина города Курска» проходил в заочном формате и оценивался по результатам основной деятельности участников.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
Молодёжный оперотряд КГМУ будет представлять Курск на областном конкурсе «Лучшая народная дружина».
Всем желающим, кто хочет вступить в ряды дружинников, необходимо обратиться к секретарю штаба народных дружин города Курска Сергею Николаевичу Силакову по телефону 8-951-324-37-44.