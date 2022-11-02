В Курске устанавливают детекторы транспортного потока

В этом году на улицах города появится порядка 30 таких устройств.

Их расположат на наиболее загруженных участках дорог для контроля ситуации.Для этого будут использоваться устройства радиолокационного типа. По сравнению с видеодетекторами они имеют большую дальность действия и часто применяются для сбора статистики в удаленных от перекрестка зонах дороги.Новое оборудование позволяет вести мониторинг транспортного потока сразу по нескольким параметрам: интенсивности, загрузке и скорости. Также они определяют интервал между машинами.В Курской области в этом году также установили и другое оборудование, расширяющее возможности интеллектуальной транспортной системы. В регионе появились дополнительные метеостанции и табло динамической информации. Кроме того, на дорожной сети Курска впервые были размещены посты для экологического мониторинга.