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Лента новостей / В регионе

В Курске устанавливают детекторы транспортного потока

В этом году на улицах города появится порядка 30 таких устройств.
Фото из официальной группы ВК Транспорт и дороги Курской обл.

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Их расположат на наиболее загруженных участках дорог для контроля ситуации.

Для этого будут использоваться устройства радиолокационного типа. По сравнению с видеодетекторами они имеют большую дальность действия и часто применяются для сбора статистики в удаленных от перекрестка зонах дороги.  
Новое оборудование позволяет вести мониторинг транспортного потока сразу по нескольким параметрам: интенсивности, загрузке и скорости. Также они определяют интервал между машинами.

В Курской области в этом году также установили и другое оборудование, расширяющее возможности интеллектуальной транспортной системы. В регионе появились дополнительные метеостанции и табло динамической информации. Кроме того, на дорожной сети Курска впервые были размещены посты для экологического мониторинга.
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