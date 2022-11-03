На ряде улиц ввели временный запрет на парковку

В комитете дорожного хозяйства пояснили, что это связано с наступающей зимой.

Ограничения нужны для беспрепятственной уборки снега и нормального движения пассажирского транспорта. Они будут действовать до 31 марта 2023 года.Вскоре на этих улицах установят необходимые временные дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств.С 7 ноября будет запрещена стоянка автомобилей на следующих участках улиц:Константина Воробьёва (от улицы Косухина до дома № 4); Орловская; проспекта Надежды Плевицкой от улицы Крымской (в обе стороны); Студенческая; Гагарина (на участке от улицы Серёгина до проспекта Кулакова); проспектах Дружбы, Победы, Хрущёва, Вячеслава Клыкова; Сумская (на участке от улицы Дейнеки до улицы Конорева); Косухина; Крюкова (от проспекта Ленинского Комсомола до ОБУЗ «Госпиталь ветеранов войн» (обе стороны); Союзная (от улицы 8 Марта до улицы 1-й Вишневой); Союзная (от улицы Станционной до улицы 8 Марта); Республиканская (от улицы Станционной до улицы 2-й Рабочей, чётная и нечётная стороны).Кроме этого, будет запрещена стоянка транспортных средств с 20.00 до 08.00 на улицах Дзержинского (от улицы Верхней Луговой до улицы 50 лет Октября); 50 лет Октября (на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков); Гоголя (от улицы Радищева до улицы Ленина); Золотой (от улицы Ленина до улицы Радищева), Кирова (в районе дома № 2, по нечётным числам месяца); Почтовой (от улицы Ленина до улицы Радищева); Челюскинцев (от улицы Ленина до дома № 18); Серёгина (от улицы Энергетиков до проспекта Ленинского Комсомола); Серёгина (от проспекта Кулакова до улицы Гагарина);Пигорева (от улицы Заводской до улицы Дейнеки); Народной (от проспекта Кулакова до улицы Краснополянской (нечётная сторона); Обоянской (от улицы Резиновой до улицы Парковой); Харьковской (от улицы Народной до улицы Черняховского); проезда Элеваторного (от улицы Черняховского до дома № 5 по Элеваторному проезду); Парковой (от улицы Белгородской до улицы Обоянской); Гагарина (от дома № 23 до улицы Энергетиков, обе стороны); Заводской (от улицы Сумской до улицы Малышева, обе стороны); Малышева (от улицы Заводской до улицы Дейнеки, обе стороны); Резиновой (от улицы Харьковской до улицы Краснополянской); Краснополянской (от улицы Народной до улицы Черняховского); Ольшанского (от улицы Конорева до улицы Заводской, обе стороны); Менделеева (от переулка 7-го Промышленного до ЦД «Лира»);Комарова (от улицы Дейнеки до улицы Заводской); Сумской (проезжая часть вдоль БМУ «Областная клиническая больница» (от ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко») до улицы Крымской, обе стороны); Станционной (от улицы Союзной до улицы Республиканской;улицы Ильича); 8 Марта (от дома № 18-А до улицы Союзной); Фрунзе (от улицы Октябрьской до улицы Дубровинского); Станционной (от улицы Союзная до улицы Цюрупы (чётная сторона); Интернациональной (нечётная сторона); Ленина; Радищева; проспекта Победы (в районе остановок общественного транспорта «Картодром» и «Тропинка»).