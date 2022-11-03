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На ряде улиц ввели временный запрет на парковку

В комитете дорожного хозяйства пояснили, что это связано с наступающей зимой. 
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Ограничения нужны для беспрепятственной уборки снега и нормального движения пассажирского транспорта. Они будут действовать до 31 марта 2023 года.

Вскоре на этих улицах установят необходимые временные дорожные знаки, запрещающие стоянку транспортных средств.

 С 7 ноября будет запрещена стоянка автомобилей на следующих участках улиц:
Константина Воробьёва (от улицы Косухина до дома № 4);  Орловская; проспекта Надежды Плевицкой от улицы Крымской (в обе стороны); Студенческая; Гагарина (на участке от улицы Серёгина до проспекта Кулакова); проспектах Дружбы, Победы,   Хрущёва, Вячеслава Клыкова; Сумская (на участке от улицы Дейнеки до улицы Конорева); Косухина; Крюкова (от проспекта Ленинского Комсомола до ОБУЗ «Госпиталь ветеранов войн» (обе стороны); Союзная (от улицы 8 Марта до улицы 1-й Вишневой);  Союзная (от улицы Станционной до улицы 8 Марта);  Республиканская (от улицы Станционной до улицы 2-й Рабочей, чётная и нечётная стороны).

Кроме этого, будет запрещена стоянка транспортных средств с 20.00 до 08.00 на улицах Дзержинского (от улицы Верхней Луговой до улицы 50 лет Октября); 50 лет Октября (на участке от улицы Дзержинского до улицы Большевиков); Гоголя  (от улицы Радищева до улицы Ленина); Золотой (от улицы Ленина до улицы Радищева), Кирова (в районе дома № 2, по нечётным числам месяца);  Почтовой (от улицы Ленина до улицы Радищева); Челюскинцев (от улицы Ленина до дома № 18); Серёгина (от улицы Энергетиков до проспекта Ленинского Комсомола); Серёгина (от  проспекта Кулакова до улицы  Гагарина);
Пигорева (от улицы Заводской до улицы Дейнеки); Народной (от проспекта Кулакова до улицы Краснополянской (нечётная сторона); Обоянской (от улицы Резиновой до улицы Парковой); Харьковской (от улицы Народной до улицы Черняховского); проезда Элеваторного (от улицы Черняховского до дома № 5 по Элеваторному проезду);  Парковой (от улицы Белгородской до улицы Обоянской); Гагарина (от дома № 23 до улицы Энергетиков, обе стороны); Заводской (от улицы Сумской до улицы Малышева, обе стороны); Малышева (от улицы Заводской до улицы Дейнеки, обе стороны);  Резиновой (от улицы Харьковской до улицы Краснополянской); Краснополянской (от улицы Народной до улицы Черняховского); Ольшанского (от улицы Конорева до улицы Заводской, обе стороны); Менделеева (от переулка 7-го Промышленного до ЦД «Лира»);
Комарова (от улицы Дейнеки до улицы Заводской); Сумской (проезжая часть вдоль БМУ «Областная клиническая больница» (от ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко») до улицы Крымской, обе стороны); Станционной (от улицы Союзной до улицы Республиканской;
улицы Ильича);  8 Марта (от дома № 18-А до улицы Союзной);  Фрунзе (от улицы Октябрьской до улицы Дубровинского);  Станционной (от улицы Союзная до улицы Цюрупы (чётная сторона); Интернациональной (нечётная сторона); Ленина; Радищева; проспекта Победы (в районе остановок общественного транспорта «Картодром» и «Тропинка»).


 
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