В Курске обсудят благоустройство территории муниципального образования

9 ноября в 15.00 в комитете архитектуры и градостроительства города Курска пройдут публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования.

Главными вопросами проекта будут озеленение, устройства ограждений, установка урн, освещение территорий, установка летних площадок, внешний вид остановочных комплексов, малых архитектурных форм, других элементов благоустройства, а также вопросы дизайн-кода нестационарных торговых объектов.С проектом Правил благоустройства территории можно ознакомиться на официальном сайте Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальной странице комитета архитектуры и градостроительства города Курска в социальной сети «Вконтакте».