В Курске обсудят благоустройство территории муниципального образования
9 ноября в 15.00 в комитете архитектуры и градостроительства города Курска пройдут публичные слушания по вопросу внесения изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования.
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска
С проектом Правил благоустройства территории можно ознакомиться на официальном сайте Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на официальной странице комитета архитектуры и градостроительства города Курска в социальной сети «Вконтакте».