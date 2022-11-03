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Лента новостей / В регионе

На проспекте Н. Плевицкой начали строительство детского сада

Строительство детского сада на этапе котлована начато на проспекте Н. Плевицкой в областном центре.
Фото из официальной группы ВК Администрации Курской обл.

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Здание будет трехэтажным  и рассчитано на 280 мест. Завершить его возведение планируется в 2023 году.

На строительство данного объекта Курская область получила инфраструктурный кредит от «ДОМ. РФ». Сумма кредита почти 410 млн рублей.

Данный проект был одобрен под предоставление инфраструктурного займа межведомственной комиссией при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того, в рамках инфраструктурного бюджетного кредита нашему региону выделено 880 млн рублей на возведение двух детских садов в 4-м микрорайоне жилого района «Северный», каждое из учреждений будет рассчитано на 150 мест.
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