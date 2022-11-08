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В Курске стартовала детская благотворительная акция

В преддверии Нового года на базе Дворца детского творчества стартовала XIV детская благотворительная акция «Мой друг».
Фото из официальной группы ВК Администрации г.Курска

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Акция продлится до 10 января 2023 года, принять участие в ней могут школьники города Курска в возрасте до 17 лет включительно.

Для этого необходимо сделать своими руками мягкую игрушку-кролика - символ 2023 года.
К поделке можно написать доброе пожелание, которое может начинаться со слов «Дорогой друг…». Техника выполнения - по усмотрению автора, размер - не более 50 см.

Все игрушки будут переданы в качестве подарков детям с ограниченными возможностями здоровья.
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